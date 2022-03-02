Член палаты представителей США Госар: конфликт на Украине - «не американская война»

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2 марта 2022, 11:42 Источник: RT

Пол Госар , фото Jonathan Ernst - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Член палаты представителей США Пол Госар в ходе выступления в Конгрессе заявил, что конфликт на Украине не является «американской войной». По его словам, США не должны принимать в нем участие.

«Моя позиция в отношении российско-украинского конфликта неизменна: это не наша война, и американские силы в ней участвовать не должны»,- цитирует его слова RT.

Госар отметил, что американцы ощущают на себе последствия российско-украинского конфликта, а это вновь показывает «всю опасность нашей нынешней политики зависимости от зарубежных факторов в международной системе, где есть режимы, не признающие норм и претендующие на роль великих держав». Он добавил, что «зависимость» присутствует и в энергетической сфере. Член палаты представителей уточнил, что США стали покупать «по 600 тыс. баррелей углеводородов у России в день».

«Доходы от нефтегазового экспорта дают России геополитические рычаги влияния на Америку и её союзников и подпитывают российскую военную машину, которая сейчас атакует другую страну»,- пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что российская экономика уже понесла потери в результате введения санкций из-за военной специальной операции РФ на Украине.