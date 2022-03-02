Байден о потерях российской экономики из-за санкций: рубль потерял 30% своей стоимости, российский фондовый рынок потерял 40%

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2 марта 2022, 10:32

Джо Байден, фото Samuel Corum - Pool Via Cnp/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Конгрессе заявил, что российская экономика уже понесла потери в результате введения санкций из-за военной специальной операции РФ на Украине.

«Рубль потерял 30% своей стоимости, российский фондовый рынок потерял 40%, и торги на нём приостановлены. Российская экономика шатается, и виноват в этом президент России Владимир Путин»,- высказал он.

Байден отметил, что американские санкции будут оказывать влияние только на российскую экономику. По его словам, в США будут использовать все инструменты, чтобы защитить американский бизнес и потребителей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала целью финансово-экономических санкций США - нанести тяжелый урон экономике России, сведя при этом к минимуму потери американского бизнеса.