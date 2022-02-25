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25 февраля 2022, 12:01 Источник: ТАСС

Джен Псаки, CNP/globallook.com

Цель финансово-экономических санкций США — нанести тяжелый урон экономике России, сведя при этом к минимуму потери американского бизнеса, заявила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша цель - гарантировать величайшую экономическую боль России и, нет, не российскому народу, а президенту Путину, а также минимизировать последствия для американцев, в том числе компаний здесь, в Соединенных Штатах», - сказала Псаки.

При этом она отказалась уточнить, готов ли Байден ввести запрет на импорт российской нефти.

«У меня на данном этапе нет никакого предсказания на этот счет», - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Согласно данным агентства Bloomberg, Россия в 2021 году заняла второе место среди иностранных поставщиков нефти в США.