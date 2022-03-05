Зеленский: НАТО сознательно отказалась закрывать небо над Украиной

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5 марта 2022, 08:38

Владимир Зеленский, фото: Sergey Starostenko/XinHua/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс сознательно отказался вводить бесполетную зону над Украиной. По его словам, данное решение не отвечает задачам «борьбы за безопасность Европы».

«Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу Европы самой главной целью»,- высказал он в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Зеленский отметил, что альянс сознательно принял решение не закрывать небо над Украиной. Президент усомнился в способности НАТО защитить свои страны.

«От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитой за нашу общую Европу, общую свободу, общее будущее»,- продолжил политик.

Зеленский выразил уверенность, что НАТО способна сегодня только провести через систему своих закупок 50 т дизельного топлива для Киева. Наверное, чтобы сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел, хотя он «уже сгорел» для Украины, заключил он.

Также президент рассказал, что находится в Киеве и никуда не уезжал.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Североатлантический альянс сохраняет открытой дверь для диалога с Россией.