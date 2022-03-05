Путин: к спецоперации на Украине не привлекают срочников и призванных на военные сборы отслуживших

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5 марта 2022, 18:43 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 5 марта, сообщил, что в специальной военной операции на Украине не принимают участие срочники, также не планируется отправлять на боевые действия тех отслуживших, кто отправляется на военные сборы.

Путин заверил, что Вооруженным силам РФ не нужна и помощь добровольцев в спецоперации.

Владимир Путин сегодня посетил авиационный учебный центр ПАО "Аэрофлот", где встретился с представительницами лётного состава российских авиакомпаний и прокомментировал ситуацию в связи со спецоперацией на Украине: "Военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет".

По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена.