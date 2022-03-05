Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. Соответствующее заявление сделал сегодня российский президент Владимир Путин.
«Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена», — процитировало главу государства РИА Новости.
Кроме того, Путин отметил, что РФ не собирается задействовать в спецоперации на территории Украины граждан, которых привлекают на сборы. Призывники в операции участия не принимают, также указал президент.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52.