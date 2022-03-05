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5 марта 2022, 16:32

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. Соответствующее заявление сделал сегодня российский президент Владимир Путин.

«Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена», — процитировало главу государства РИА Новости.

Кроме того, Путин отметил, что РФ не собирается задействовать в спецоперации на территории Украины граждан, которых привлекают на сборы. Призывники в операции участия не принимают, также указал президент.

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники украинских националистов ракетными ударами вертолетов Ка-52.