Президент Путин: никакого особого положения в России вводить не планируется

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5 марта 2022, 16:53

Президент России Владимир Путин, Sergey Guneev/Kremlin Pool / globallookpress.com

Никакого особого положения в Российской Федерации вводить не планируется. С соответствующим заявлением выступил сегодня президент Владимир Путин.

«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет», — процитировал главу государства ТАСС.

По словам Путина, никакого особого положения на территории РФ вводить не планируется.

Москва с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, Владимир Путин указал на то, что работа по уничтожению военной инфраструктуры в соседней стране на данный момент почти завершена.