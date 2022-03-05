Президент Путин: никакого особого положения в России вводить не планируется

Никакого особого положения в Российской Федерации вводить не планируется. С соответствующим заявлением выступил сегодня президент Владимир Путин.
«Военное положение вводится в случае внешней агрессии, в России такой ситуации сейчас нет и, можно надеяться, не будет», — процитировал главу государства ТАСС.
По словам Путина, никакого особого положения на территории РФ вводить не планируется.
Москва с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, Владимир Путин указал на то, что работа по уничтожению военной инфраструктуры в соседней стране на данный момент почти завершена.