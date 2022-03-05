Минобороны России: военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя

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5 марта 2022, 10:16 Источник: ТАСС

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Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Министерство обороны России сообщило в субботу, 5 марта, что боевики националистических батальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь по вошедшим в Мариуполь подразделениям народной милиции ДНР из школ, больниц и детских садов.

По данным Минобороны, российская сторона в субботу объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10 часов утра московского времени.

Гуманитарные коридоры и маршруты выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной.

Зеленский переехал в Польшу и находится в посольстве США в Варшаве, заявил депутат Верховной Рады Илья Кива.

("Азов" и "Айдар" запрещенные в России организации)