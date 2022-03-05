Минобороны РФ: Россия в субботу открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи

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5 марта 2022, 09:47

фото: vk.com/dnr_online_su

В субботу, 5 марта, Россия объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве РФ уточнили что российская сторона объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей Мариуполя и Волновахи с 10 часов утра московского времени.

Гуманитарные коридоры и маршруты выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной.

В селе Безыменное развернут пункт оказания помощи эвакуируемому населению –МЧС ДНР

По данным властей ДНР, в пятницу, 4 марта, в селе Безыменное силами МЧС республики был развернут пункт оказания помощи эвакуируемому населению. Чтобы обеспечить функционирование такого пункта, были установлены два модуля с электрогенераторами, средствами освещения и обогрева.

Вчера там разместили 13 взрослых и ребенка, которых эвакуировали из села Сопино вблизи Мариуполя.