Депутат Рады Кива: президент Украины Зеленский переехал в Польшу и находится в посольстве США в Варшаве

Аргументы Недели → В мире 13+

5 марта 2022, 07:52

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский переехал в Польшу и находится в посольстве Соединенных Штатов в Варшаве. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский срочно переехал в Польшу, для большей безопасности. И уже оттуда будет организовывать массовую бойню украинской армии и гражданских лиц», — написал Кива.

По его информации, глава государства в настоящий момент находится в американском посольстве в Варшаве.

Ранее в субботу сообщалось, что министерство обороны России разместило видео, где запечатлено уничтожение командно-наблюдательного пункта украинского батальона «Айдар» дроном «Иноходец» в Донбассе.