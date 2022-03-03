Макрон настроен пессимистично в вопросе Украины после разговора с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «худшее» еще впереди, поскольку президент России Владимир Путина настроен решительно. Об этом сообщил в среду, 3 марта, представитель администрации главы государства.
Собеседник в эфире телеканала BFM заявил, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон настроен «пессимистично» в вопросе Украины. По его словам, ничего из сказанного российским коллегой «не обнадеживало, он был настроен решительно».
Ранее в ходе разговора с Макроном Путин заявил, что задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены. Российский лидер напомнил французскому коллеге о невыполнении Киевом Минских соглашений и геноциде мирных жителей Донбасса, а также призвал обеспечивать безопасную эвакуацию из Украины иностранных граждан.