Президент Путин призвал Макрона помогать безопасности эвакуации людей из Украины

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3 марта 2022, 17:15

Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

В ходе переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись в четверг, 3 марта, российский лидер призвал коллегу совместно обеспечивать безопасную эвакуацию из Украины иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин призвал президента Франции подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации с территории Украины иностранных граждан. Упомянул, в частности, о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики по сути держат в заложниках. Эммануэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», − значится в официальном сообщении Кремля.

Ранее стало известно, что в ходе того же разговора Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону, что задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены.