Глава Минэкономики ФРГ сообщил, что российский финансовый рынок больше не ликвиден

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3 марта 2022, 17:20 Источник: РИА Новости

Роберт Хабек, фото: Kay Nietfeld/dpa/globallookpress.com

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в связи с выведением западных санкций российский финансовый рынок больше не ликвиден. По его словам, теперь он полностью изолирован.

Хабек пояснил, что экономические санкции, которые ввело мировое сообщество, Европа и США, в принципе полностью отрезали российский финансовый рынок от международных, поэтому он больше не ликвиден.

«Последствия очень далекоидущие»,- заключил министр.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорила, что Лондон понесет экономические потери, но общественность относится к этому с пониманием.

Также о проблемах в сферах экономики из-за ситуации вокруг Украины рассказывал президент Франции Эммануэль Макрон.