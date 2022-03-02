Макрон заявил, что многие отрасли французской экономики страдают из-за ситуации на Украине

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2 марта 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках телеобращения в среду, 2 марта, заявил, что многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в дальнейшем в результате конфликта на Украине.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что сельское хозяйство, промышленность, многие сектора экономики Франции страдают и будут страдать либо из-за того, что они зависят от первичного сырья, которое импортируется из Российской Федерации или Украины, либо потому что они экспортируют в вышеуказанные страны.

Ранее сегодня в Еврокомиссии заявили, что санкции Европейского союза против России окажут негативное воздействие на экономику стран-членов содружества вследствие инфляции и давления на цены в сфере энергетики.