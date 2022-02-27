Глава МИД Великобритании: Лондон понесет экономические убытки из-за антироссийских санкций

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27 февраля 2022, 12:55

Лиз Трасс, фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, комментируя введённые против России санкции, заявила, что Лондон понесет экономические потери, но общественность относится к этому с пониманием.

Трасс отметила, что из-за антироссийских санкций Великобритания понесет экономические потери, а также потери в плане доступа к нефти и газу. Дипломат пояснила, что Лондон не импортирует много, но большая часть топлива из России идет в континентальную часть Европы, поэтому, естественно, страна испытает последствия.

«Я уверена, что британская общественность понимает, какую цену нам придется платить, если мы сейчас не встанем против президента РФ Владимира Путина»,- добавила министр в эфире телеканала Sky News.

Напомним, что Великобритания ввела санкции против ВТБ и Аэрофлота. Также Лондон внес в «черный список» Владимира Путина и главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.