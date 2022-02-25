Великобритания ввела санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова

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25 февраля 2022, 22:41 Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, pixabay.com

Вечером в пятницу стало известно, что Великобритания ввела санкции против президента Российской Федерации Владимира Путина и руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Информацию о введении рестрикций в отношении Владимира Путина и Сергея Лаврова предоставили сегодня в МИД Великобритании.

Напомним, ранее в пятницу, 25 февраля, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сообщил, что главы министерств иностранных дел стран-членов ЕС решили включить Путина и Лаврова в список санкций.