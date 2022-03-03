В Раде Украины одобрили снятие ограничений на использование оружия не военными гражданами

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3 марта 2022, 13:09

Оружие в руках, Alexander Rekun/ Global Look Press

Члены профильного оборонного комитета Верховной Рады поддержали идею снять ограничения на применение огнестрельного оружия гражданскими лицами. Сделано это «для отражения вооруженной агрессии РФ» и будет действовать весь период военного положения.

В Telegram-канале Рады уточнили: «Комитет правоохранительной деятельности Верховной рады Украины только что единогласно проголосовал за существенное ужесточение уголовной ответственности за мародерство и снял все ограничения на применение огнестрельного оружия гражданским населением для отражения вооруженной агрессии РФ или другой страны на время военного положения».

В конце февраля киевский мэр Виталий Кличко заявил об окружении столицы Украины, эвакуация граждан невозможна. Позже было принято решение раздать оружие населению.

Также 25 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко дал интервью американской компании CNN с автоматом Калашникова в руках в окружении бойцов батальона территориальной самообороны.