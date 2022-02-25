Порошенко дал интервью CNN c улицы в Киеве c автоматом Калашникова в руках

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25 февраля 2022, 19:10 Источник: РБК

Петр Порошенко в бункере в Киеве

Предшественник президента Украины Владимира Зеленского Петр Порошенко дал интервью американской компании CNN. Порошенко с автоматом Калашникова в руках в окружении бойцов батальона территориальной самообороны рассказал американским корреспондентам о создании отрядов самообороны в Киеве.

По словам Порошенко, в такие отряды вступают обычные украинские граждане. Порошенко раскрыл, что очередь на участие в обороне Киева растет, скоро под кроватью каждого патриота будет оружие.

Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2021 года призывал из-за якобы угрозы вторжения необходимость организовать силы территориальной обороны города. Мэр заявлял, что в случае возможного нападения России он «как бывший солдат» возьмет в руки автомат и «пойдет воевать за Украину».

По словам мэра Киева, его брат Владимир Кличко уже написал заявление и вступил в киевскую бригаду самообороны.

Силы территориальной обороны Украины как новый род войск вооруженных сил страны были созданы согласно закону «Об основах национального сопротивления», вступившему в силу 1 января 2022 года.

После начала российской военной спецоперации 24 февраля на Украине порядок вступления в отряды обороны упростили, теперь для этого нужен только паспорт.