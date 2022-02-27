Мэр Киева Виталий Кличко: столица Украины окружена, эвакуация киевлян невозможна

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27 февраля 2022, 23:16 Источник: ТАСС

Мэр Киева Виталий Кличко, Jan Woitas / globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье заявил, что столица Украины окружена, эвакуация граждан невозможна. В интервью американскому агентству Associated Press мэр Киева рассказал, что все ощущают себя не очень хорошо.

На вопрос о проведении эвакуации киевлян он ответил, что этого сделать невозможно, поскольку что все дороги заблокированы, Киев в окружении.

По словам градоначальника, киевские власти не контролируют добровольческие батальоны территориальной обороны, которым выдали оружие. Он отметил, что созданные быстро территориальные батальоны вошли "патриотически настроенные люди".

"Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы. У нас пока есть электричество, вода и отопление. Но инфраструктура по доставке еды и медикаментов уничтожена", - рассказал мэр Киева.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил начало специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения ДНР и ЛНР.