Штаб территориальной обороны ДНР заявил о боях на подступах к Мариуполю

Представители Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в среду, 2 марта, заявили о ведущихся на подступах к Мариуполю боях республиканских частей с украинскими формированиями.
«Группировка войск ДНР ведёт бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», − значится в рапорте штаба.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о блокировании азовского порта Мариуполя практически со всех сторон.
Также сегодня в командовании ВС России сообщили о взятии контроля над украинским Херсоном.