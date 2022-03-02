Штаб территориальной обороны ДНР заявил о боях на подступах к Мариуполю

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2 марта 2022, 11:31

Войска группы Z, AvakovArsen/twitter.com/ Global Look Press

Представители Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики в среду, 2 марта, заявили о ведущихся на подступах к Мариуполю боях республиканских частей с украинскими формированиями.

«Группировка войск ДНР ведёт бои на подступах к Мариуполю и вошла в Волноваху», − значится в рапорте штаба.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил о блокировании азовского порта Мариуполя практически со всех сторон.

Также сегодня в командовании ВС России сообщили о взятии контроля над украинским Херсоном.