Басурин: войска НМ ДНР и ВС РФ блокировали Мариуполь

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2 марта 2022, 09:56

Памятник Освободителям Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Азовский порт Мариуполь практически блокирован со всех сторон. Такую информацию сообщает в среду, 2 марта, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Всё идёт, как и планировалось. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населённых пунктов не только у нас, но и у наших соседей − в Луганске», − передаёт РИА Новости слова республиканского военного, сказанные в интервью телеканалу «Россия 24».

Накануне в ночном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны заблокированы российскими войсками.

Также вчера полковник НМ ДНР Басурин сообщил, что совместными усилиями ВС Российской Федерации и НМ Донецкой Народной Республики (ДНР) устанавливают два гуманитарных коридора, чтобы жители Мариуполя смогли покинуть город.