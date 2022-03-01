Басурин сообщил об организации двух гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя

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1 марта 2022, 12:24

Беженцы, Alejandro MartÃ­Nez VÃ©Lez/ Keystone Press Agency

Совместными усилиями ВС Российской Федерации и НМ Донецкой Народной Республики (ДНР) устанавливают два гуманитарных коридора, чтобы жители Мариуполя смогли покинуть город. Информацию сообщает во вторник, 1 марта, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Для всех мирных граждан, изъявивших желание временно уехать в безопасное место, Вооруженными силами Российской Федерации совместно с управлением Народной милиции ДНР организуются два гуманитарных коридора», − цитирует слова военного ТАСС.

Согласно заявлению Басурина, из Мариуполя можно будет выехать до 2 марта. Военный уточнил направления коридоров.

«Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации: в западном направлении: Мариуполь - Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь – Безыменное», − дополнил спикер НМ ДНР, уточнив, что Россия готова принимать и размещать граждан Мариуполя.

Ранее республиканский военный предупредил, что Азовский порт Мариуполь будет полностью окружён республиканскими войсками сегодня, 1 марта.