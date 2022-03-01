Спикер НМ ДНР Басурин: Мариуполь вскоре будет взят в кольцо

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1 марта 2022, 09:52

Эдуард Басурин, James Sprankle/ dpa

Азовский порт Мариуполь будет полностью окружён республиканскими войсками сегодня, 1 марта. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено. Он будет полностью взят в кольцо», − приводит слова военного РИА Новости.

Басурин подчеркнул необходимость создания гуманитарного коридора из Мариуполя для возможности выхода мирных граждан.

Накануне сообщалось, что армия ДНР полностью блокировало мариупольское направление.

Ранее сегодня стало известно, что войска Донецкой Народной Республики продолжают продвигаться на донецком направлении и кольцом окружают формирования украинских сил.