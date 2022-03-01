Батальон «Восток»: войска ДНР формируют «котёл» вокруг формирований ВСУ у Донецка

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1 марта 2022, 09:15

Бойцы НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Войска Донецкой Народной Республики продолжают продвигаться на донецком направлении и кольцом окружают формирования украинских сил. Ветеран батальона «Восток», общественный деятель ДНР Александр Семенов прогнозирует массовую сдачу в плен солдат ВСУ, «как это было в свое время под Сталинградом».

Семенов заявил о медленном, но уверенном продвижении армии ДНР на донецком направлении. «Мы должны учитывать, что на этом направлении было собрано огромное количество вооруженных сил Украины вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы», − цитирует слова ветерана «Востока» РИА Новости.

По словам Семенова, ежедневно определенное число украинских военнослужащих складывает оружие. Однако республиканские армии также ощущают потери.

«Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо», − подчеркивает общественник.

Накануне стало известно, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики завершают блокирование Мариуполя и Волновахи.