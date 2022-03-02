В Минобороны России сообщили о взятии Херсона под контроль

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2 марта 2022, 10:32

Улицы Херсона, Vecherniy Xerson/ Globallookpress.com

Вооружённые силы России установили контроль над городом Херсоном. Информацию об этом передал в среду, 2 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими подразделениями Вооружённых сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме», − сообщает российский военный.

На текущий момент российское командование ведет переговоры с администрацией города и области в вопросе дальнейшего функционирования объектов социальной инфраструктуры и поддержания порядка. Российские военные готовы обеспечивать безопасность населения южного города.

Отмечено, что в продовольствии и продуктах первой необходимости город нехватки не испытывает.

Напомним, 27 февраля спикер ВС РФ Игорь Конашенков заявил о блокировании Херсона и Бердянска.