Байден оговорился и перепутал украинцев с иранцами

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2 марта 2022, 08:43 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед конгрессом, говоря о специальной военной операции России на Украине, перепутал украинцев с иранцами.

Байден заявил, что президент России Владимир Путин «может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Ранее сообщалось, что США закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний и добавляют давление на их экономику.

Кроме того, ряд американских компаний приостановил сотрудничество с Москвой.

Также глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил о намерении США продолжать оказание военной помощи Украине.