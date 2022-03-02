Байден оговорился и перепутал украинцев с иранцами

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед конгрессом, говоря о специальной военной операции России на Украине, перепутал украинцев с иранцами.
Байден заявил, что президент России Владимир Путин «может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».
Ранее сообщалось, что США закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний и добавляют давление на их экономику.
Кроме того, ряд американских компаний приостановил сотрудничество с Москвой.
Также глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил о намерении США продолжать оказание военной помощи Украине.