США закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний

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2 марта 2022, 07:31

самолет, фото: pexels.com

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний. Соответствующее решение уже приняли более 30 стран.

Байден отметил, что США вслед за союзниками для еще большей изоляции России закрывают воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляют давление на их экономику.

В американском Минтрансе уточнили, что закрытие воздушного пространства касается всех российских самолетов, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.

Напомним, что США ввели санкции против российских юридических и физических лиц. Также ряд компаний приостановили сотрудничество с Москвой. The Walt Disney Company и Sony отказались показывать свои фильмы в российских кинотеатрах, а Apple - продавать свою продукцию.