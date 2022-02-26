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26 февраля 2022, 08:48 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором говорится, что санкции против президента России и министра иностранных дел РФ приняты из-за ситуации на Украине.

В американском Минфине сообщили, что США в координации со своими союзниками и партнерами продолжили оказывать "мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова".

Американские санкции в отношении Путина и Лаврова предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

Власти США уверены, что все меры, в том числе уже принятые рестрикции в отношении РФ "повлекут за собой беспрецедентные дипломатические и экономические издержки для России и максимально изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества".