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Власти Франции с вечера 27 февраля закрывают воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний

, 16:58 Источник: ТАСС

Власти Франции с вечера 27 февраля закрывают воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний
фото: pixabay.com

Власти Франции с вечера воскресенья, 27 февраля, закрывают воздушное пространство страны для самолетов и авиакомпаний Российской Федерации. Министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари написал в Twitter, что "Европа едина в своей реакции на российское вторжение на Украину".

"Франция закрывает свое воздушное пространство для всех российских самолетов и авиакомпаний начиная с вечера воскресенья", - уточнил Жан-Батист Джеббари.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил на своей страничке в Twitter в воскресенье, 27 февраля, что власти страны приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из РФ.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас днем сообщил, что республика закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний

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