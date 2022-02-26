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Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас: Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

, 15:00 Источник: ERR

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас: Эстония закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
самолет, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сообщил, что республика закрывает свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний. По его словам, Талиин присоединяется к инициативе Варшавы.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний",- пояснил он.

Таави Аас призвал балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства. Министр отметил, что Европа должна быть единой и решительной в своем ответе на военную спецоперацию России на Украине.

Ранее сообщалось, что Латвия,  Болгария, Польша и Чехия уже закрыли воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

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