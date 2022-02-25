Министр транспорта Чехии Мартин Кубка сообщил о закрытии с 26 февраля воздушного пространства страны для всех российских авиалиний

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25 февраля 2022, 18:44 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Воздушное пространство Чехии с 26 февраля закроется для самолетов российских авиакомпаний. Министр транспорта Чехии Мартин Кубка в пятницу сообщил что это является реакциией на военную операцию России на Украине.

Чехия с субботы запретит полеты авиакомпаний России над своей территорией, воздушное пространство закроется в полночь.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также 25 февраля заявил о приостановке выдачи гражданам Российской Федерации виз и разрешений на временное проживание. Он отметил, что исключения сделаны только для случаев, когда документы нужны по гуманитарным соображениям.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля после обращения президента РФ Владимира Путина.