Пять стран Америки отказались осуждать Россию за спецоперацию на Украине

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26 февраля 2022, 10:54

фото: pixabay.com

Организация американских государств (ОАГ) опубликовала заявление об осуждении военной операции России на Украине. Пять стран-членов организации осуждать Россию не стали, заявление подписывать отказались.

Подписали документ члены ОАГ США, Канада, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика и Перу. Аргентина, Бразилия, Боливия, Сальвадор и Уругвай подписывать совместное заявление ОАГ не стали.

Власти Аргентины пояснили, что подобного рода заявления не входят в компетенцию Организации американских государств, поскольку события происходят на другом континенте.

В ночь на субботу, 26 февраля, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции, осуждающей военную спецоперацию на Украине.

Российские вооруженные силы проводят на Украине специальную военную операцию, решение о которой принял 24 февраля президент РФ Владимир Путин. В обращении к россиянам Путин пояснил, что "события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать её против нашей страны и её народа".

"Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от ещё большей беды, чем та, что происходит сегодня", - сказал российский лидер.

В Минобороны РФ заявили неоднократно - спецоперация гражданам Украины не угрожает.