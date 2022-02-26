Зеленский в субботу утром поговорил с президентом Франции и сообщил о новых поставках оружия от Запада

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26 февраля 2022, 10:26 Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский в субботу утром сообщил, что от западных партнеров Украины следуют новые поставки оружия. Зеленский написал пост в Twitter и заявил, что у него сегодня состоялся разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон его успокоил - вооружение украинским военным отправлено. "Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует!" - пишет президент Украины.

Военную помощь Украине окажут и Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту предоставить Украине немедленную военную помощь.

Петр Порошенко дал интервью американской компании CNN с автоматом Калашникова в руках. Он рассказал о создании отрядов самообороны в Киеве.

По словам Порошенко, в такие отряды вступают обычные украинские граждане. Порошенко раскрыл, что очередь на участие в обороне Киева растет, скоро под кроватью каждого патриота будет оружие.