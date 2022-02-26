Байден поручил Госдепу выделить немедленную военную помощь Украине на 350 млн долларов

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26 февраля 2022, 10:08 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото Samuel Corum - Pool Via Cnp/ globallookpress.com

Президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту предоставить Украине немедленную военную помощь. Об этом говорится в меморандуме, подписанном американским лидером.

Байден поручил госсекретарю США выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов. При этом в 350 млн долл. оценены предметы обороны и услуги военного министерства, в частности, обучение и тренировки.

Согласно документу, глава Госдепартамента США должен определить, соответствует ли интересам Вашингтона предоставление безвозмездной помощи Украине.

Напомним, что 25 февраля презент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Джо Байденом. Политики обсудили текущую ситуацию.