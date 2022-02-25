Зеленский заявил, что провел телефонные переговоры с Байденом

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25 февраля 2022, 21:44 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в пятницу, 25 февраля, что поговорил по телефону с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Политики обсудили текущую ситуацию.

Согласно последней информации, Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили усиление санкций против Российской Федерации, конкретную оборонную помощь Украине со стороны США, а также возможность создания антивоенной коалиции.

Украинский лидер подчеркнул, что благодарен властям Соединенных Штатов Америки "за мощную поддержку".