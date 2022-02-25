Зеленский заявил, что провел телефонные переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в пятницу, 25 февраля, что поговорил по телефону с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Политики обсудили текущую ситуацию.
Согласно последней информации, Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили усиление санкций против Российской Федерации, конкретную оборонную помощь Украине со стороны США, а также возможность создания антивоенной коалиции.
Украинский лидер подчеркнул, что благодарен властям Соединенных Штатов Америки "за мощную поддержку".