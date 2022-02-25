Зеленский опроверг слухи о своем отъезде из Киева

Аргументы Недели → Политика 13+

25 февраля 2022, 20:44 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, опроверг информацию о своем отъезде из Киева. Глава государства показал, что находится в правительственном квартале украинской столицы.

Рядом с Владимиром Зеленским находятся премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк, руководитель офиса президента Андрей Ермак, а также глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украинский лидер подчеркнул, что все они "защищают независимость страны", а также уточнил, что "так будет и дальше".