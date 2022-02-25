Захарова: РФ должна понимать, о чем в своих обращениях просит Зеленский

Аргументы Недели → Политика 13+

25 февраля 2022, 18:19 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в пятницу, 25 февраля, заявила, что Москва должна понимать, о чем просит в своих обращениях президент Украины Владимир Зеленский.

Мария Захарова отметила, что команда Владимира Зеленского после его обращений не должна давать иные сигналы.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел напомнила, что в соответствии с заявлением главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Киев намерен из-за спецоперации РФ обратиться в Гаагу. "Нужно, чтобы тот, кто еще в состоянии принимать какие-то решения, делал это ответственно", – заметила Захарова, а также добавила, что все, кто считает себя частью украинской исполнительной власти должны вырабатывать консолидированные подходы.