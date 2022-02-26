Постпред при ООН Небензя: видеоролики о российских ударах по мирным кварталам на Украине - фейки

Аргументы Недели → В мире 13+

26 февраля 2022, 09:03 Источник: РИА Новости

Василий Небензя, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая ночью на заседании Совбеза, опроверг заявления западных дипломатов о том, что на Украине сейчас якобы от действий российских военных гибнут мирные жители.

Российский дипломат заявил, что сейчас появляется много фейков, ими переполнен интернет и Telegram-каналы, как и видеороликами о ударах Вооруженных сил РФ по мирным кварталам, которые на самом деле были сняты совсем в других регионах мира и к Украине отношения не имеют.

"... в пропагандистском угаре наши коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой "российской агрессии" на Украине", - цитирует РИА Новости постпреда России при ООН.

Небензя прокоментировал слова французского дипломата: "Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц – это неправда. Российские войска не бомбят украинские города". "И нет достоверных подтверждений гибели гражданских лиц", - подчеркнул он.

В ночь на субботу, 26 февраля, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) состоялось голосование по резолюции, осуждающей военную спецоперацию на Украине.

Украинские власти в субботу сообщили, что в Киеве ведутся «активные боевые действия».