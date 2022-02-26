На Украине власти сообщили, что в Киеве ведутся «активные боевые действия»

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26 февраля 2022, 08:14

Киев, эвакуированные люди в метро, фото: Lu Jinbo, globallookpress.com

Украинские власти в субботу сообщили, что в Киеве ведутся «активные боевые действия». В администрации Киева призвали жителей украинской столицы сохранять спокойствие и быть бдительнее.

В соцсетях пользователи публикуют видеозаписи из ночного Киева. Слышны разрывы снарядов и грохот. Киевская городская госадминистрация в своём Telegram-канале распространила информацию, что на улицах Киева идут активные боевые действия, - передает RT.

«Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными!» — предупредили киевлян в администрации.

Петр Порошенко дал интервью американской компании CNN. Порошенко с автоматом Калашникова в руках в окружении бойцов батальона территориальной самообороны рассказал американским корреспондентам о создании отрядов самообороны в Киеве.

Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин выступая в пятницу на оперативном заседании Совбеза, высоко оценил действия российских военных в ходе спецоперации на Украине.