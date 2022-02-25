Денис Пушилин объявил, что до выхода войск ДНР и ЛНР на границы областей остались считанные дни

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25 февраля 2022, 12:55 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава признанной Россией Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу, 25 февраля, заявил, чт до выхода войск ДНР и ЛНР на административные границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни.

Эту информацию передает РИА Новости. Денис Пушилин в четверг 24 февраля, заявил, что спецоперация скоро закончится, и города Донбасса будут освобождены.

В Донбассе продолжается проведение специальной военной операции. Группировки ДНР и ЛНР ведут контрнаступление, огневую поддержку им оказывают Вооружённые силы РФ. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР продвинулись на километр в глубь обороны противника на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление националистических батальонов. Войска Народной милиции ЛНР в районе Степовое продвинулась на глубину до девяти километров.