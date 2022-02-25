Конашенков: Уничтожено 18 единиц бронетехники ВСУ, 7 РСЗО, 5 бронекатеров

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2022, 12:39

Фото: Соцсети

Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки ДНР и ЛНР ведут контрнаступление, огневую поддержку им оказывают Вооружённые силы РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Войска Донецкой народной республики продвинулись на километр в глубь обороны противника на Волновахском направлении, преодолевая упорное сопротивление националистических батальонов. Войска Народной милиции Луганской Народной республики в районе Степовое продвинулась на глубину до 9 километров. Сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины.

В районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих. В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут отпущены к своим семьям.

Еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в районе Николаева. Одно из подразделений морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики. После сдачи оружия они также будут иметь возможность вернуться к своим семьям.

После стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся украинские военнослужащие будут отпущены домой.

В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами разрушено 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Сбито: 5 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 единица специальных автомобилей и 5 боевых катеров. 24 февраля под полный контроль подразделений Воздушно-десантных войск России взята территория в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме. Персонал АЭС продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.

Совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по обороне станции является гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации.