Пушилин заявил о скором завершении операции и освобождении городов Донбасса, штаб ОС уничтожен

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2022, 10:48 Источник: РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава признанной Россией Донецкой народной республики Денис Пушилин в четверг 24 февраля, заявил, что операция скоро закончится, и города Донбасса будут освобождены.

Глава ДНР заявил, что штаб объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен - передает РИА Новости.

Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й омбр ВСУ попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия. Пушилин также заявил: "Жителям ДНР опасаться нечего. Подразделения НМ ДНР сделают все, чтобы обеспечить безопасность населению".

Владимир Путин сегодня ранним утром выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие.