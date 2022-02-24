Глава МИД Латвии сообщил о прекращении выдачи виз россиянам

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24 февраля 2022, 18:39

Эдгар Ринкевич, фото: Edijs Palens/XinHua/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что Рига отзывает своего посла из РФ для консультаций и прекращает выдачу виз россиянам в связи с обострением ситуации на Украине.

«Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ»,- написал дипломат в Facebook.

Напомним, что 24 февраля Евросоюз опубликовал список физических и юридических лиц, в отношении которых введены новые санкции на фоне обострения вокруг Украины. В него вошли Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента РФ Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян и др.

Также 24 февраля об ограничениях против крупных российских банков и физических лиц, а также мерах экспортного контроля, намерен объявить президент США Джо Байден.