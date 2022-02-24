Байден 24 февраля объявит о санкциях США в отношении российских граждан и крупных российских банков

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24 февраля 2022, 11:45 Источник: ТАСС

Джо Байден, фото: Oliver Contreras / Pool via CNP globallookpress.com

Американский президент Джо Байден сегодня 24 февраля объявит о санкциях США в отношении крупных российских банков. В официальном журнале ЕС опубликован список физических и юридических лиц, в том числе банков, в отношении которых введены новые санкции на фоне обострения вокруг Украины.

Журналист телекомпании CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Джо Байден в четверг намерен объявить о введении санкций против крупных российских банков и физических лиц, а также мер экспортного контроля. Санкции будут включать "меры экспортного контроля, ограничивающие экспорт американских технологий в Россию".

Как отметил журналист, это будет иметь негативное влияние, в том числе на военную отрасль. По поводу санкций в отношении российских банков телевизионщик отметил, что речь идет о "более крупных финансовых институтах" по сравнению с теми, которых коснулись рестрикции, введенные США во вторник. По данным CNN, ожидается введение "дополнительных санкций в отношении членов окружения президента РФ Владимира Путина и членов их семей.

В санкционном списке ЕС: Сергей Шойгу, Антон Вайно, Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Николай Евменов, Владимир Касатонов, Игорь Осипов, Сергей Суровикин.

Топ-менеджеры банков Андрей Костин, Денис Бортников, Игорь Шувалов. Банки «Россия» и ВЭБ.РФ.