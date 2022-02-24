ЕС опубликовал список физлиц, попавших под санкции, среди них Шойгу, Вайно, Решетников, Костин, Шувалов, Захарова и Соловьёв

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24 февраля 2022, 07:22 Источник: Коммерсантъ

В официальном журнале Европейского союза опубликован список физических и юридических лиц, в отношении которых введены новые санкции на фоне обострения вокруг Украины.

В санкционном списке: Министр обороны РФ Сергей Шойгу; глава администрации президента РФ Антон Вайно; вице-премьер РФ Марат Хуснуллин; заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко; министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В списке военные: главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов; заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов; командующий Черноморским флотом ВМФ РФ Игорь Осипов; главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков; главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин; заместитель главнокомандующего ВКС РФ Сергей Дронов.

Топ-менеджеры банков: глава ВТБ Андрей Костин; замглавы ВТБ Денис Бортников; глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Банк «Россия»; ПАО «Промсвязьбанк»; ВЭБ.РФ; Агентство интернет-исследований.

Нескольких россиян внесли в список, обвинив в распространении пропаганды и в публичной поддержке присоединения Крыма. Это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; телеведущий Владимир Соловьев; главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян; вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сенатор Алексей Пушков.

Россиянам, включенным в «черные списки», будет запрещен не только въезд в государства Евросоюза, но и транзит через их территорию. Счета попавших в списки, если таковые имеются в странах ЕС, будут заморожены. Также гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено каким-либо образом предоставлять им финансирование.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.