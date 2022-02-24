Президент Чехии предложил ввести более жёсткие санкции против России, в частности, отключить от SWIFT

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24 февраля 2022, 15:29 Источник: РИА Новости

Милош Земан, фото: Michal Krumphanzl/ globallookpress.com

Президент Чехии Милош Земан, комментируя решение российского лидера Владимира Путина о специальной военной операции в Донбассе, предложил отключить РФ от системы SWIFT.

Земан отметил, что Россия «напала» на Украину. Чешский президент назвал действия Москвы «актом неспровоцированной агрессии».

Политик выразил поддержку украинскому народу и призвал к более жестким санкциям против России, в частности, отключить страну от банковской системы SWIFT.

«Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска»,- добавил Земан в телеобращении к соотечественникам.

Чешский лидер считает, что своими действиями Москва «допускает преступление против мира». Земан не исключает, что иррациональное решение российских властей принесет значительный ущерб самой стране.

Политик верит в то, что ситуация успокоится, «но не глупым компромиссом, а решительной реакцией против агрессора».

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек рассказал, что запуск трубопровода «Северный поток – 2» отложен на неопределенный срок.

Кроме того, американский президент Джо Байден ввёл санкции против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

