Джо Байден распорядился о введении санкций против оператора «Северного потока-2»

Аргументы Недели → Политика 13+

23 февраля 2022, 22:36 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден распорядился о введении санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG, а также против ее руководства, говорится в заявлении, распространенном в среду Белым домом.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», - говорится в письменном заявлении Байдена.

Ранее сегодня о предполагаемом введении санкций против Nord Stream 2 AG сообщил CNN. Один из собеседников канала назвал эту меру «похоронным звоном» по «Северному потоку-2».

Во вторник Джо Байден анонсировал первый пакет антироссийских санкций в связи с признанием ДНР и ЛНР, который включает в себя четыре блока.