Байден объявил о четырех блоках санкций, в том числе против представителей российской «элиты» и членов их семей

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22 февраля 2022, 23:16 Источник: РБК

Джозеф Байден, Chris Kleponis/globallook.com

Президент США Джо Байден выступил во вторник с видеообращением, посвященным украинскому кризису. Он назвал ситуацию «началом российского вторжения в Украину» и объявил в связи с этим о первой порции санкций против России, признавшей в понедельник республики Донбасса.

По словам президента США, речь идет о четырех блоках санкций, которые, в зависимости от дальнейших действий Москвы могут ужесточаться. Санкции коснутся: финансовых институтов — Внешэкономбанка и Промсвязьбанка; суверенного долга России; российской элиты и членов их семей; газопровода «Северный поток-2».

Байден обвинил Владимира Путина в попытке «переписать историю», однако выразил надежду, что «дипломатия все еще доступна».

Ранее во вторник о первом пакете санкций против России объявил Евросоюз.