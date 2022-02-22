Боррель о санкциях против депутатов Госдумы: больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене

Депутаты Государственной думы, проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР, лишатся любимых развлечений в Европе. Об этом в своем твиттере написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг»,— написал глава евродипломатии.
Во вторник страны Евросоюза единогласно проголосовали за введение первого пакета санкций в связи с признанием Россией республик Донбасса. Под них попадут 351 депутат Госдумы, 27 физических и юридических лиц, «подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».