Боррель о санкциях против депутатов Госдумы: больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене

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22 февраля 2022, 22:17 Источник: РБК

Распродажа в Милане, Mourad Balti Touati/globallook.com

Депутаты Государственной думы, проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР, лишатся любимых развлечений в Европе. Об этом в своем твиттере написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг»,— написал глава евродипломатии.

Во вторник страны Евросоюза единогласно проголосовали за введение первого пакета санкций в связи с признанием Россией республик Донбасса. Под них попадут 351 депутат Госдумы, 27 физических и юридических лиц, «подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».