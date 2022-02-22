Боррель: 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость ДНР и ЛНР, включен в «чёрный список» ЕС

Евросоюз договорился по первому пакету санкций против России, которая в понедельник признала Донецкую и Луганскую народные республики.
За пакет санкций единогласно проголосовали 27 стран-членов ЕС, сообщил на пресс-конференции во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Как сказал на той же пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, «новый пакет санкций Евросоюза сильно ударит по России». Будет ограничен доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза.
По словам Борреля, под санкции попали все депутаты Государственной думы России, которые проголосовали за признание республик Донбасса — а это 351 человек.